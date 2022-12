Weißenfels kassiert bei Alba Berlin klare 60:86-Niederlage

Ein Basketball liegt auf dem Spielfeld. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Die Basketballer von Syntainics MBC konnten im Kampf um den Klassenerhalt keine Bonuspunkte ergattern. Die Weißenfelser verloren am Dienstag ihr Gastspiel bei Alba Berlin klar mit 60:86 (29:37). Durch die siebte Saisonniederlage haben die Mitteldeutschen nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone, währenddessen die Albatrosse punktgleich mit Bonn die Tabelle anführen.

Berlin - Den größten Anteil am Erfolg des Favoriten hatten Yanni Wetzell (14 Punkte) und Johannes Thiemann (13). Bei den Gästen traf nur Kris Clyburn (13) zweistellig.

Die Weißenfelser bereiteten dem Favoriten über weite Strecken der ersten Halbzeit Probleme und lagen zwei Minuten vor dem Seitenwechsel sogar mit 29:27 vorn. Doch mit einem 10:0-Lauf auf den Halbzeitstand von 37:29 sorgten die Hausherren bereits für klare Verhältnisse in diesem Duell. In den letzten beiden Vierteln spielten die Berliner ihre individuelle Klasse aus und legten auch in der Defensive an Intensität zu. Über 59:44 (27.) zogen die Hausherren auf 82:56 (37.) davon. Die Gäste trafen nur 17 ihrer 47 Zweier-Versuche und brachen am Ende völlig ein. dpa