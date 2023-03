Weißenfels verliert Gastspiel in München mit 66:87

Weißenfels Kris Clyburn (l) und Bonns Jeremy Morgan kämpfen um den Ball. © Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Basketballer von Syntainics MBC haben die dritte Niederlage in Serie kassiert. Die Weißenfelser verloren am Sonntag ihr Gastspiel beim FC Bayern München mit 66:87 (37:37) und haben nach der 15. Saisonniederlage nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Den größten Anteil am Erfolg der Münchner hatten Andreas Obst (27), Cassius Winstin (13) und Corey Walden (10).

München – Für Weißenfels erzielten Martin Breunig (12), Kostja Mushidi (11) und Kris Clyburn (10) die meisten Punkte.

Lange Zeit konnten die Gäste das Geschehen beim Favoriten offen gestalten. Die Mitteldeutschen lagen nach 13 Minuten mit 29:21 vorn und blieben bis Ende des dritten Viertels auf Tuchfühlung. Mit einem 12:0-Lauf von 55:51 (27.) auf 67:51 (32.) sorgten die Münchner für die Entscheidung in dieser Partie, zumal die Gäste in der Schlussphase völlig den Faden verloren. Die Bayern profitierten in erster Linie von ihrer Überlegenheit unter den Körben (40:25 Rebounds) und ihrer sehr guten Trefferquote von jenseits der Dreierlinie. Von 26 Versuchen landeten 13 im Weißenfelser Korb. dpa