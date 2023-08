Weiter Explosionsgefahr nach schwerem Unfall auf A2

Teilen

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Nach einem schweren Auffahrunfall mit zwei Toten auf der Autobahn 2 zwischen Theeßen und Burg (beide Landkreis Jerichower Land) besteht an der Unfallstelle weiter Explosionsgefahr. Die Sperrung vor Ort dauere weiter an, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwochmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Einsatzkräfte besprächen sich gerade, wie weiter vorgegangen werde.

Theeßen - Solange die Bergung der Fahrzeuge nicht abgeschlossen sei, müsse davon ausgegangen werden, dass weitere Tote gefunden werden. Bei dem Unfall am Dienstagmittag waren mindestens zwei Menschen gestorben.

Ersten Ermittlungen zufolge ist der Fahrer eines Gefahrguttransporters zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Burg-Ost in ein Stauende vor einer Baustelle gefahren. Dabei seien drei Lastwagen vor ihm ineinander geschoben worden, hieß es. Ein fünfter Lkw fuhr auf die anderen Lastwagen auf. Er war mit Druckbehältern, gefüllt mit Lachgas, beladen. Ein Brand brach aus, es kam zu mehreren Explosionen - umherfliegende Teile brannten teils. Fahrerinnen und Fahrer umliegender Fahrzeuge mussten evakuiert werden. Mindestens eine Person wurde den Angaben der Polizeisprecherin zufolge leicht verletzt. dpa