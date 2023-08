Weitere Smartphones für Polizeibeamte werden ausgeteilt

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach einer Pilotphase im Salzlandkreis werden weitere Teile der Landespolizei in Sachsen-Anhalt mit Smartphones ausgestattet, um das mobile Arbeiten zu verbessern. Seit dieser Woche werden Geräte an die Beamtinnen und Beamten in den Polizeirevieren Jerichower Land, Wittenberg und Halle ausgeteilt, wie das Innenministerium am Donnerstag in Magdeburg mitteilte.

Magdeburg - Danach würden die Landesbereitschaftspolizei und die Spezialeinheiten des Landeskriminalamts mit Smartphones ausgestattet. Dafür seien 1080 Geräte vorbereitet. Insgesamt würden 5600 iPhones an die Beamtinnen und Beamten im Land ausgegeben.

Die Polizistinnen und Polizisten hätten so Vorteile bei der Suche nach vermissten Personen, Fotos könnten in Sekundenschnelle der gesamten Landespolizei zur Verfügung gestellt werden. Standortangaben, die in einem eigenen Messenger-Dienst aus dem aktuellen Einsatzgeschehen übertragen würden, wie auch die Weitergabe von Bildern, Tönen und Videos an Einsatzkräfte und andere Bereiche seien möglich. Verkehrsordnungswidrigkeiten könnten von allen Streifenbeamten vor Ort aufgenommen, dokumentiert und direkt an die Bußgeldstelle weitergeleitet werden. Aufwendige Nacharbeit in der Dienststelle entfalle, so das Ministerium. dpa