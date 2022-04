Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Eine in einem Industriegebiet in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) entdeckte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag erfolgreich entschärft worden. Der Kampfmittelräumdienst habe den 45 Kilogramm schweren Sprengkörper unschädlich gemacht, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. Nach der Entschärfung der Bombe wurde das aus Sicherheitsgründen im Umkreis von 400 Metern um den Fundort gesperrte Gebiet wieder freigegeben.

Halle/Köthen - Für den Einsatz waren ein Betonwerk, zwei Kleingartenanlagen und ein Wohnheim für Erntehelfer evakuiert worden. Zudem konnten einige Betriebe in dem betroffenen Gebiet zunächst nicht öffnen. Von den Maßnahmen waren nach Angaben des Sprechers zwischen 25 und 30 Menschen betroffen.

Nach dem Fund der Fliegerbombe hatte die Deutsche Bahn am Donnerstag den IC-Verkehr zwischen Magdeburg und Leipzig umgeleitet. Die Züge fuhren über Bitterfeld und Dessau, wie die Bahn mitteilte. Nicht angesteuert wurden von den Intercityverbindungen der Flughafen Leipzig/Halle, der Hauptbahnhof Halle und der Bahnhof in Köthen. Der Flughafen und der Hauptbahnhof Halle seien mit Nahverkehrszügen erreichbar gewesen, hieß es. dpa