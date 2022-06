Wenig offene Stellen und Arbeitslose in IT-Berufen gemeldet

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit leuchtet. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

In Sachsen-Anhalt sind bei den Arbeitsagenturen verhältnismäßig wenige freie Jobs für IT-Berufe gemeldet. Im Mai waren rund 400 offene Stellen für eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Bereich Informatik und anderen IT-Berufen im Bestand. Die Nachfrage nach Fachleuten in diesem Bereich sei so groß, dass Arbeitgeber nicht alle freien Stellen den Arbeitsagenturen melden, sondern auch selbst um Mitarbeiter werben, wie eine Sprecherin der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag sagte.

Halle - Zugleich seien relativ wenige Menschen mit einer derartigen Qualifikation arbeitslos gemeldet, die es über die Arbeitsagenturen in Jobs zu vermitteln gelte. Im Mai waren in Sachsen-Anhalt zum Beispiel rund 390 Menschen im Bereich Informatik und IT-Berufe ohne Job. Noch mehr gefragt waren Spezialisten im Bereich IT-Anwendungsberatung. Auf 55 freie Stellen kamen 25 gemeldete Arbeitslose mit dieser Qualifikation.

Zum Vergleich: Insgesamt 73.400 Menschen waren im Mai arbeitslos gemeldet. Rund 23.000 Stellenangebote aus allen Bereichen sind im Moment bei den Arbeitsagenturen gelistet. Unterdessen wollen Berufsberater wie in Halle mehr junge Frauen für eine technische Ausbildung gewinnen, wie eine Sprecherin mitteilte. dpa