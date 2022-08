Wenige Fälle von Affenpocken: Impfungen laufen

Seit dem Ausbruch der Affenpocken wurden im Land ein Dutzend Fälle registriert. Auch erste Impfungen sind verabreicht - aber nicht jeder erhält sie gegenwärtig.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt gibt es vergleichsweise wenige Fälle von Affenpocken. Bis einschließlich Dienstag seien zwölf Fälle bekannt geworden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Magdeburg auf Anfrage. Das seien gemessen an der Bevölkerungszahl wenig. Ans Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin wurden seit dem Ausbruch im Mai bis vergangenen Dienstag 3186 Fälle aus allen 16 Bundesländern übermittelt.

Unterdessen wurden dem Sprecher zufolge in den Gesundheitsämtern teilweise die ersten Schutzimpfungen gegen Affenpocken verabreicht. Den Piks mit dem Vakzin erhielten aktuell nur Personen, bei denen ein möglicher Kontakt mit Affenpocken-Erregern festgestellt werden konnte. Das liege an der „momentan noch geringen Impfstoffmenge“, die dem Land derzeit zur Verfügung stehe, hieß es.

Die Zahl der bereits gelieferten Impfdosen bewege sich im niedrigen dreistelligen Bereich. Zum frühen Herbst hin - womöglich im September - solle vom Bund eine größere Menge an Impfdosen bereitgestellt werden.

Die bislang zwölf gemeldeten Affenpocken-Fälle verteilen sich laut Ministerium relativ gleichmäßig über das Land; mehrere wurden unter anderem in Magdeburg und im Landkreis Harz bekannt. In Halle wurde am Dienstagnachmittag der vierte Fall bestätigt, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte.

Die erste Infektion mit dem Affenpocken-Erreger war in Sachsen-Anhalt Anfang Juni nachgewiesen geworden. Angesteckt haben sich seitdem hauptsächlich Männer, aber auch zwei Frauen sind unter den zwölf Betroffenen. Das Alter der Erkrankten variiert dem Ministerium zufolge von 22 bis 56 Jahren.

Ein erhöhtes Infektionsrisiko sieht die Ständige Impfkommission (Stiko) insbesondere bei Männern, die gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte mit wechselnden Partnern haben. Häufiges Symptom ist schmerzhafter Hautausschlag, etwa im Anal- und Genitalbereich, an Rumpf, Armen und Beinen. Die Übertragung erfolgt über Körperflüssigkeiten und durch engen Körperkontakt.

Auch eine Tröpfcheninfektion durch Niesen, Husten oder Sprechen ist möglich - ebenso wie eine Infektion durch Kontakt mit kontaminierter Kleidung, Bettwäsche oder Handtüchern. Die Inkubationszeit wird mit 5 bis 21 Tagen angegeben. Eine Impfung dient zum Schutz vor einer Ansteckung, ist aber auch möglichst frühzeitig nach einer Infektion möglich.

Seit Anfang August sei die Zahl der festgestellten Fälle leicht rückläufig, hieß es vom RKI. Es müsse aber noch abgewartet werden, „ob sich der Rückgang der Fallzahlen weiter fortsetzt“. Die Gefahr für die breite Bevölkerung wird vom RKI aktuell als gering eingeschätzt. dpa