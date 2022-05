Weniger Anträge auf Abriss von Kulturdenkmälern

Denkmäler erinnern immer auch an Epochen oder Personen und haben eine gewichtige Bedeutung für ihre Region. Wenn der Erhalt die Kräfte übersteigt, kann der Eigentümer einen Abriss beantragen. Meist sind das private Besitzer, manchmal aber auch das Land.

Halle - In Sachsen-Anhalt werden inzwischen weniger Anträge auf den Abbruch von Kulturdenkmälern gestellt als früher. 2021 seien beim Landesverwaltungsamt als zuständiger oberer Denkmalschutzbehörde 42 solcher Anträge eingegangen, teilte eine Sprecherin in Halle mit. Im Jahr 2011 waren es noch 73 Anträge. Bei weitem nicht alle werden auch genehmigt.

2011 gab es für gut die Hälfte die Genehmigung zum Abriss. Bei den Abbruchanträgen aus dem Jahr 2021 erhielten bisher sieben die Erlaubnis, das entsprach einem Anteil von rund 17 Prozent. Über 20 Anträge ist noch nicht entschieden worden. Laut Landesverwaltungsamt gibt es rund 38.000 Denkmäler im Land.

Grundsätzlich entscheidet die obere Denkmalschutzbehörde über die Genehmigung zum Abbruch eines Kulturdenkmals. Voraussetzung sei, dass der Eingriff im öffentlichen Interesse liege oder die Erhaltung des Kulturdenkmals eine unzumutbare Belastung für den Eigentümer darstelle. Die meisten Anträge würden gestellt, weil die Besitzer es wirtschaftlich nicht mehr zumutbar fänden, ihr Denkmal unverändert weiter zu erhalten, hieß es aus dem Landesverwaltungsamt. Die Mehrzahl der Antragsteller seien private Eigentümer. Wie viele Abbrüche dann tatsächlich durchgeführt werden, werde nicht systematisch erfasst.

Hin und wieder schlägt der geplante Abriss von Denkmälern größere Wellen. Im Rahmen der Sanierung eines komplett denkmalgeschützten Ensembles auf dem Gelände der Polizeiinspektion Magdeburg etwa soll das einzeln stehende Haus 5 abgetragen werden. Laut Finanzministerium liegt die Abbruchgenehmigung für das Gebäude vor. Unter anderen der Grünen-Landtagsabgeordnete Olaf Meister hatte die Abrisspläne aber scharf kritisiert. „Denkmale dürfen nicht abgerissen werden, lediglich um Sanierungskosten zu sparen. Das sollte insbesondere gelten, wenn die Gebäude im Besitz des Landes sind“, hatte Meister Ende Februar erklärt.

Das Landesverwaltungsamt hat vor vielen Jahren eine Denkmalbörse ins Leben gerufen. Sie dient der Vermittlung von Kulturdenkmälern an Interessierte und will so auch problematische oder vom Abbruch bedrohte denkmalgeschützte Objekte erhalten helfen. Insgesamt wurden laut Landesverwaltungsamt bisher mehr als 200 Objekte in der Denkmalbörse betreut. Davon konnten rund 100 Baudenkmale einen neuen Eigentümer finden.

Bei etwa 30 Objekten wurde die Veröffentlichung in der Denkmalbörse wieder beendet. „Leider konnten rund 25 Objekte nicht mehr rechtzeitig vermittelt werden. Diese wurden aufgrund bauordnungsrechtlicher Verfügungen oder aus anderen Gründen abgebrochen“, erklärte eine Behördensprecherin. Zurzeit stünden 39 Objekte - von der Bauernkate bis zum prunkvollen Stadthaus - im Angebot. dpa