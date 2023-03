Weniger Menschen in Sachsen-Anhalt bekommen Elterngeld

Teilen

Ein neues Kettchen für ein Baby liegt im Kreißsaal einer Klinik bereit. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Weniger Eltern in Sachsen-Anhalt haben 2022 verglichen mit dem Jahr davor Elterngeld bezogen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt 35.468 Empfängerinnen und Empfänger und somit 5,1 Prozent weniger als noch 2021 gezählt, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Verglichen mit dem bundesweiten Schnitt sank die Zahl somit in Sachsen-Anhalt deutlich stärker:

Halle - Deutschlandweit wurden insgesamt rund 1,8 Millionen Empfängerinnen und Empfänger gezählt - 1,2 Prozent weniger als noch im Jahr zuvor.

Die meisten aller Empfängerinnen und Empfänger in Sachsen-Anhalt wohnten demnach in Halle (4598) oder Magdeburg (4474). Knapp 80 Prozent aller Elterngeldbeziehenden haben vor der Geburt ihres Kindes gearbeitet. Dabei lag der Anteil der Frauen (74,3 Prozent) unter dem der Männer (95,2 Prozent).

Durchschnittlich bezogen Mütter und Väter in Sachsen-Anhalt das Elterngeld 11,2 Monate lang. Auch hier war ein Unterschied zwischen Männern und Frauen zu sehen: Während Mütter die Leistung im Schnitt 13,8 Monate lang bezogen, waren es bei Vätern nur 3,5 Monate. dpa