Weniger Opfer-Beratungen von DDR-Unrecht in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt wurden im vergangenen Jahr weniger Beratungen für Opfer von DDR-Unrecht durchgeführt. Insgesamt sei die Zahl auf rund 2600 gesunken, sagte Sachsen-Anhalts Aufarbeitungsbeauftragte Birgit Neumann-Becker am Dienstag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts in Magdeburg. Im Jahr zuvor waren es noch mehr als 4000 gewesen. Auch die Zahl der Anträge auf Einsicht in Stasi-Akten ist zurückgegangen.

Magdeburg - 2021 wurden 2869 Anträge gestellt, im Jahr zuvor waren es 4446.

Neumann-Becker begründete die rückläufigen Zahlen vor allem mit den Folgen der Corona-Pandemie. Der Beratungsbedarf sei weiterhin vorhanden, insbesondere bei komplexen Sachverhalten, sagte sie. Im Jahr 2020 seien die Zahlen auch deshalb höher ausgefallen, weil die Menschen während des Lockdowns mehr Zeit für die Klärung ihrer Anliegen gehabt hätten.

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hält die Beratungsangebote auch künftig für wichtig. Viele Menschen würden sich erst mit der Rentenkontenklärung intensiver mit ihrer eigenen Geschichte befassen. „Es geht aber nicht nur um Beratungen, sondern auch um Bildung und Erinnerungskultur“, sagte Schellenberger mit Blick auf die Tätigkeit der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.

Der Landtagspräsident verwies zudem auf einen Härtefallfonds, den die schwarz-rot-gelbe Koalition in Sachsen-Anhalt einrichten will. Insgesamt sollen 50.000 Euro eingestellt werden. Diese Hilfeleistung soll Menschen zugutekommen, die nach den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen rehabilitiert wurden und die in ihrer wirtschaftlichen Lage in besonderem Maße beeinträchtigt sind.

Seit 2019 gibt es bereits erweiterte Möglichkeiten, Geld für zu Unrecht erlittene Haft zu bekommen. Eine Opferpension von monatlich 330 Euro wird auch für Frauen und Männer gezahlt, die 90 Tage in Haft waren und nicht erst ab 180 Tagen. Auch für Opfer von Zersetzungsmaßnahmen und politisch verfolgte Schülerinnen und Schüler sind die Erfolgsaussichten nun höher.

Die Aufarbeitungsbeauftragte sieht aber weiterhin hohe Hürden bei der Antragstellung. Häufig könnten Betroffene Heimaufenthalte nicht belegen, weshalb ihre Rehabilitierungsanträge abgelehnt würden. Außerdem würden gesundheitliche Folgeschäden weiterhin nur selten anerkannt.

In Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr 285 Betroffene Anträge auf Rehabilitierung wegen Unrecht aus der DDR-Zeit gestellt. Das sind deutlich weniger Anträge als 2020, damals waren es 454. Die Landesbeauftragte geht davon aus, dass zwischen 3500 und 5000 seit den 1990er-Jahren strafrechtlich rehabilitierte Anspruchsberechtigte in Sachsen-Anhalt noch keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht haben. dpa