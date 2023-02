Werke von Herbert Lange im Kulturhaus Leuna zu sehen

Dem Werk des Malers, Zeichners und Grafikers Herbert Lange (1920-2001) widmet die Galerie im Kulturhaus Leuna eine Ausstellung. Nach der Vernissage für „Erlebnisse passieren nicht, man muss sie suchen“ am Donnerstag ist die Schau bis 17. März zu sehen. Lange, der an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bei Erwin Hahs und Gustav Weidanz studiert hat, widmete sich den Angaben zufolge vor allem Naturstudien und bediente sich verschiedener, künstlerischer Gestaltungsmittel.

Leuna - Die Ausstellung präsentiere sein Lebenswerk, hieß es.

Lange arbeitete laut Galerie als freischaffender Künstler und war Mitbegründer der Künstlergemeinschaft „Die Fähre“. Er hatte unter anderem Verbindungen zu Willi Sitte (1921-2013) und Karl-Erich Müller (1917-1998). Zuletzt arbeitete er als Dozent an der Fachhochschule für Werbung und Gestaltung in Potsdam. Zudem sei er Direktor der Abteilung Restaurierung und Chefrestaurator der Staatlichen Schlösser Potsdam-Sanssouci gewesen, hieß es. Im Ruhestand habe er sich auch für Heimatforschung begeistert und Bücher geschrieben. Lange wurde in Liebenfelde geboren und starb in Kleinmachnow.

Die Kunstgalerie im Kulturhaus Leuna besteht eigenen Angaben zufolge seit 1998. Sie bietet rund 250 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die Galerie im Saalekreis stellt die Werke regionaler Künstlerinnen und Künstler aus, zeigt aber auch internationale zeitgenössische Kunst. dpa