Wieder mehr Sozialwohnungen in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt kämpft vielerorts mit Leerstand. Der Bedarf an Sozialwohnungen ist laut Landesregierung entsprechend gering, da genügend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Nach einem jahrelangen Rückgang zeichnet sich nun eine Trendwende ab.

Magdeburg - Nach zuletzt starken Rückgängen hat sich der Bestand an Sozialwohnungen in Sachsen-Anhalt wieder etwas erholt. Ende 2021 gab es rund 4500 Sozialwohnungen, wie ein Sprecher des Ministeriums für Infrastruktur mitteilte. Das sind deutlich mehr Wohnungen mit einer sogenannten Mietpreis- und Belegungsbindung als noch 2019. Damals waren nur noch 3510 Sozialwohnungen nach einem jahrelangen Rückgang übrig.

„In Sachsen-Anhalt ist der Leerstand immer noch sehr hoch, so dass genügend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht“, erklärte der Sprecher die Entwicklung. Daher bestand bisher nur minimaler Bedarf am Neubau von Sozialwohnungen. Vielmehr konzentriere sich die soziale Wohnraumförderung auf die Aufwertung des Bestandes, um leerstehenden Wohnraum wieder zu aktivieren.

Seit Inkrafttreten eines Landesprogramms 2016 wurden bis 2021 insgesamt rund 3850 Sozialwohnungen geschaffen, sagte der Sprecher. Welche Summe in diesem Jahr für den sozialen Wohnungsbau bereit stehen soll, stünde noch nicht fest. Der Bund beteilige sich maßgeblich an den Investitionen der Länder in diesem Bereich. „Die Planungen für das Jahr 2022 sind derzeit noch in Erarbeitung und hängen vom Inkrafttreten der Verwaltungsvereinbarungen (...) ab“, sagte der Sprecher. Außerdem müsse das Inkrafttreten des Bundes-Haushaltsgesetzes 2022 abgewartet werden.

Zwischen 2015 und 2019 war die Zahl der Sozialwohnungen in den östlichen Bundesländern um knapp 43 Prozent gesunken. Nach Zahlen der Bundesregierung schrumpfte der Bestand an Mietwohnungen mit Miet- und Belegungsbindung trotz der Fertigstellung neuer Sozialwohnungen von 102.116 Wohnungen auf dann nur noch 58.604 Sozialwohnungen.

Bei Sozialwohnungen sind die Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Allerdings fallen Wohnungen nach einer bestimmten Zeit aus der „Bindung“ und können dann normal am Markt vermietet werden. Seit der Föderalismusreform 2006 sind die Länder für den Bau von Sozialwohnungen zuständig. In dieser Legislaturperiode stellt der Bund den Ländern dafür fünf Milliarden Euro bereit. dpa