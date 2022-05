Willingmann begrüßt Zwei-Prozent-Ziel für Windenergie

Armin Willingmann, Umweltminister Sachsen-Anhalt. © Christian Modla/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Die Bundesregierung will einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Künftig sollen zwei Prozent der Flächen für die Windenergie ausgewiesen werden. In der Landesregierung stößt das Ziel auf Zustimmung.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Energieminister begrüßt den Plan zur Einführung eines Zwei-Prozent-Flächenziels für Windenergie an Land. „Ich bin zuversichtlich, dass es angesichts der im Land vorhandenen Flächen gelingen kann, den Neubau von Windkraftanlagen wie auch das Repowering voranzutreiben und zugleich an anderer Stelle mehr für den Artenschutz zu tun“, sagte Armin Willingmann (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Magdeburg.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will erreichen, dass künftig zwei Prozent der Landesfläche in Deutschland für Windenergie reserviert werden. Er hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass eine Einigung mit den Ländern erzielt werden kann. Von den Verhandlungen erwartet Willingmann vor allem „klare Regelungen, die den lokalen Genehmigungsbehörden schnelle, rechtssichere und einheitliche Entscheidungen ermöglichen“. Dies fördere auch die Bereitschaft zu investieren.

Aus Sicht des Ministeriums in Magdeburg wird es einen bundesweiten Verteilungsschlüssel nach Windpotenzial geben. Die Frage nach einem Ausgleich für die Bereitstellung der Flächen stelle sich aber in dieser Form nicht, hieß es weiter. Der Grund dafür sei, dass ein hoher Anteil an erneuerbaren Energien etwa mit Blick auf Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Klimaschutz zunehmend als positiver Standortfaktor wahrgenommen werde.

Aktuell sind nach Angaben des Ministeriums rund 1,08 Prozent der Landesfläche für die Nutzung von Windenergie gesichert. Auf weiteren 0,7 Prozent stehen Windenergieanlagen außerhalb ausgewiesener Vorrang- beziehungsweise Eignungsgebiete. Zahlreiche dieser alten Windenergieanlagen befinden sich an Standorten, bei denen derzeit kein Repowering erfolgen kann. Das ist der Ersatz alter durch neue Anlagen, die leistungsstärker, aber auch höher sind. Sachsen-Anhalt weist eigenen Angaben zufolge nach Schleswig-Holstein den zweithöchsten flächenbezogenen Ausbaustand bei Windenergie an Land auf. dpa