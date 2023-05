Willingmann: Mehr Tempo bei Wiederaufbau der Solarindustrie

Ein Solarpark unter wolkigem Himmel. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) hat das Maßnahmenpaket von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Ausbau der Solarenergie grundsätzlich gelobt. „Besonders freue ich mich, dass zahlreiche Beschlüsse der Energieministerkonferenz in der Strategie berücksichtigt wurden“, sagte Willingmann am Freitag. Positiv sei auch, dass der Bund den Wiederaufbau der Solarindustrie in Deutschland als Handlungsfeld erkannt habe.

Magdeburg - Allerdings forderte Willingmann konkretere Schritte, die über die in der Strategie erwähnte Durchführbarkeitsstudie hinausgingen: „Anstelle von Durchführbarkeitsstudien bedarf es hierfür möglichst zeitnah entsprechender Förderprogramme“, so der Minister. Großes Potenzial für die Wiederansiedlung der Solarindustrie sehe er in Ostdeutschland. So sei in Sachsen-Anhalt und Sachsen das notwendige Know-how bereits vorhanden.

Nach Habecks Plänen sollen für Freiflächenanlagen ausreichend Gebiete zur Verfügung stehen und Planungs- und Genehmigungsverfahren schneller werden, wie das Ministerium mitteilte. Um mehr Dächer von Mehrfamilienhäusern für Photovoltaik zu nutzen, soll ein neues Modell zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung eingeführt werden. Damit solle die Vor-Ort-Nutzung von Solarstrom für alle Parteien im Haus ermöglicht werden. Sogenannte Balkon-PV solle einfach genutzt werden, die Anlagen schnell angeschlossen werden können. dpa