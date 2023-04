Winfried Muthesius stellt aus: Verbindung zu Kokoschka

Der markante Turm der Schlosskirche in Wittenberg (Sachsen-Anhalt) ist durch ein Fenster zu sehen. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Im Wittenberger Schloss präsentiert der Maler und Fotograf Winfried Muthesius aktuelle Werke mit Bezug zu dem expressionistischen Maler Oskar Kokoschka (1886-1980). Nach der Eröffnung von „Dialoge III ...das Wasser war viel zu tief. 1000 Odysseen“ am Freitag wird die Schau der Stiftung Christliche Kunst Wittenberg bis 3. September gezeigt. Zentrale Themen sind den Angaben zufolge Flucht und Vertreibung.

Lutherstadt Wittenberg - So stellt Muthesius Kokoschkas „Die Rast auf der Flucht nach Ägypten“ in den Mittelpunkt. Die Lithographie von 1916 gehört zum Sammlungsbestand der Stiftung.

Der 1957 in Berlin geborene Muthesius zeige Arbeiten aus der Serie „broken gold“ und neue Fotoarbeiten, etwa von angespülten Schuhen an entlegenen Stränden der Kapverdischen Inseln. Vorwiegend präsentiere der Künstler Detailaufnahmen, hieß es. Anders als in Kokoschkas Bild, das laut Muthesius „Ruhe und Gelassenheit verströmt“, werden dessen eigene Arbeiten von „Verlust und Ungewissheit“ dominiert. dpa