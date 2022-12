Wintereinbruch bringt dichte Schneedecke in Sachsen-Anhalt

Erntehelfer der Winzervereingung Freyburg-Unstrut bei der Eisweinlese. © Heiko Rebsch/dpa

Zum Start ins Wochenende hat der Wintereinbruch Sachsen-Anhalt teils mit einer dichten Schneedecke überzogen. Besonders viel schneite es in der Nacht und am Morgen im Südwesten des Bundeslands, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mitteilte. 15 Zentimeter Schnee wurden etwa in Osterfeld im Burgenlandkreis gemessen. „Auf dem Brocken ist dagegen kaum etwas vom Schnee angekommen“, sagte ein Sprecher.

Leipzig/Magdeburg - Dort lägen geschätzt etwa vier Zentimeter Schnee. Die Temperaturen bewegten sich im ganzen Bundesland am Freitag um den Gefrierpunkt. „Das Höchste der Gefühle ist ein Grad“, sagte der Meteorologe.

Die Stadt Halle warnte wegen des Schneefalls vor dem Betreten von Waldflächen und Grünanlagen. Der frisch gefallene Schnee sei nass und schwer, daher könnten die zum Teil geschwächten Bäume von der Schneelast umstürzen, hieß es.

Mit Schneefall, Glätte und Frost macht der Winter auch am Wochenende in Sachsen-Anhalt auf sich aufmerksam. In der Nacht kommt bei Tiefsttemperaturen von minus sechs bis null Grad erneut leichter Schneefall auf, wie der DWD mitteilte.

Der Samstag wird der Vorhersage zufolge bedeckt, hin und wieder fällt bei minus einem bis plus einem Grad, im Harz bei minus drei bis minus einem Grad, etwas Schnee. Trüb, aber meist niederschlagsfrei zeigt sich der Sonntag. Die Temperaturen steigen wieder leicht an auf ein bis drei Grad, im Harz auf minus zwei bis plus ein Grad. Der Wind weht schwach aus Nordost. dpa