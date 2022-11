Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen in Kraft getreten

Ein doppelstöckiger Regionalzug der Deutschen Bahn fährt durch einen Bahnhof. © Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Mit Beginn der Woche ist der Winterfahrplan der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) in Kraft getreten. Er sei bis Ende März 2023 gültig und enthielte ein zeitweise eingeschränktes Fahrtenangebot, sagte eine Sprecherin der HSB. Die schwächer frequentierten Novembertage würden für die Durchführung von Instandhaltungsarbeiten an Gleisen und Fahrzeugen genutzt und der Fahrplan entsprechend ausgedünnt.

Wernigerode - So verkehren laut HSB bis einschließlich 24. November keine Züge auf der Selketalbahn sowie der Harzquerbahn zwischen Ilfeld und Drei Annen Hohne. Der Verkehr zwischen Wernigerode und dem Brocken ist laut Sprecher davon nicht betroffen. Ein Ersatzverkehr ist nicht geplant, alternativ könnten die bestehenden Linienbus-Verbindungen genutzt werden.

Ab dem 25. November rollen die Züge dann wieder auf dem gesamten Streckennetz der HSB. Auch Fahrgäste aus Richtung Nordhausen, Benneckenstein, Sorge und Elend können ab diesem Datum wieder täglich mit einem Dampfzug direkt zum Brocken fahren. Gemeinsam mit den ab Wernigerode und Drei Annen Hohne verkehrenden Dampfzügen ist der höchste Harzgipfel bis zum Ende des Winterfahrplans regulär bis zu sechsmal und an den Feiertagen zum Jahresende sowie in den Winterferien am Wochenende bis zu neunmal erreichbar. dpa