Wittenberg feiert „Luthers Hochzeit“ mit Paar(en)

Nicole Melzer-Fricke und Frank Moritz, Darsteller für das Wittenberger Stadtfest „Luthers Hochzeit“. © Sebastian Willnow/dpa

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiert Wittenberg das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ wieder mit einem Luther-Paar. Darsteller des Reformators ist diesmal Frank Moritz (56). Die Rolle der Braut Katharina von Bora übernimmt Nicole Melzer-Fricke (42), wie eine Sprecherin der Stadt am Dienstag mitteilte. Beide kommen aus Wittenberg, sind Stadtführer.

Wittenberg - Der Luther-Darsteller arbeite zudem in einem Hotel, die Braut im Tourismus- und Eventbereich. Beim Fest im Juni (10. bis 12.6.) wird auch wieder ein Kinderhochzeitspaar auftreten - die Grundschüler Mika und Jasmin aus Wittenberg, wie die Sprecherin sagte.

In der Kleinstadt an der Elbe wird seit Jahren die Hochzeit des Reformators Martin Luther (1483-1546) mit der Nonne Katharina von Bora (1499-1552) im Jahre 1525 mit einem Festumzug und mittelalterlichem Markttreiben nachgestellt. Wegen der Pandemie war das Fest 2020 komplett abgesagt worden, 2021 mit einem „Opening-Wochenende“ als Kulturveranstaltung ohne großen Festumzug organisiert worden. In diesem Jahr werden laut Stadt wieder Tausende Gäste erwartet. dpa