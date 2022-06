Wittenberg feiert wieder „Luthers Hochzeit“

Wittenberg im Hochzeitsfieber: Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat das Fest „Luthers Hochzeit“ begonnen. Rund 1000 Gäste kamen am Freitag zur Eröffnung auf den Marktplatz - bei schönstem Wetter und bester Stimmung, wie ein Sprecher sagte.

Wittenberg - Höhepunkt im Programm ist der historische Festumzug am Samstag. Dabei werden Darsteller in historischen Kostümen den Hochzeitszug, angeführt vom Brautpaar, bilden. Der Mönch Martin Luther hatte im 16. Jahrhundert die Nonne Katharina von Bora geheiratet, die aus dem Kloster Nimbschen in Sachsen nach Wittenberg geflohen war.

Das Paar hatte den Großteil seines Lebens in der Stadt verbracht, legendär sind die Tafelrunden im Hause Luthers. Der Theologe hatte der Überlieferung nach am 31. Oktober 1517 seine 95 kirchenkritischen Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen. Dieses Ereignis gilt als Beginn der Reformation in Kirche und Gesellschaft, Kritiker sprechen indes von einer Spaltung.

Das dreitägige Stadtfest umfasst ein umfangreiches Programm für die ganze Familie, mit Musik und mittelalterlichem Markttreiben - wie zu Luthers Zeiten. Wegen der Corona-Pandemie war das Fest 2020 abgesagt worden. Im Vorjahr wurde es als „Opening-Wochenende“ mit Kulturveranstaltungen gefeiert. „Luthers Hochzeit“ wird seit 1994 in Wittenberg gefeiert. dpa