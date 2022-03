Witwer von erstochener Ehefrau bestreitet Mordvorwürfe

© David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Zum Auftakt des Prozesses um einen Auftragsmord an einer 52-Jährigen in Halle-Neustadt hat der Witwer der Frau alle Vorwürfe zurückgewiesen. Am Freitag sagte der 56-Jährige, er sei mit seiner Frau 31 Jahre lang verheiratet gewesen und es habe keinen Anlass gegeben, sie zu töten. Der Mann bestätigte sein Verhältnis mit einer 28 Jahre alten, mitangeklagten Frau.

Halle - Seine Ehefrau habe davon gewusst und das Verhältnis toleriert. Der Witwer, die junge Frau und ein 43-jähriger Bekannter der beiden, der die Ehefrau erstochen haben soll, sind wegen gemeinschaftlichen Mordes angeklagt. Die 28-Jährige und der 43-Jährige schwiegen am Freitag zu den Vorwürfen.

Die blutige Tat geschah im September 2021 in der Wohnung des Ehepaars. Laut Obduktion war 31 Mal auf das 52-jährige Opfer eingestochen worden, in Hals, Brust und Rücken. Die Frau verblutete. Beim Motiv gehen die Ermittler von einer länger geplanten Beziehungstat aus. Der Ehemann habe mit seiner Geliebten zusammenleben und einer Scheidung von seiner Ehefrau zuvorkommen wollen.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge gab der Ehemann dem mit dem Mord beauftragten Bekannten den Schlüssel zur ehelichen Wohnung. Während der spätere Witwer einkaufte, gingen die junge Frau und der Bekannte in die Wohnung. Nach der Tat fand der Ehemann seine Frau im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernseher in einer Blutlache und rief telefonisch Hilfe. Zunächst war er nicht als Tatverdächtiger geführt worden. Laut der Staatsanwaltschaft sollen dem mit dem Mord beauftragten Bekannten für die Tat eine Schachtel Zigaretten, Schmuck und das Handy des Opfers im Gesamtwert von 2000 Euro versprochen worden sein.

Der Prozess soll am 30. März fortgesetzt werden. Das Landgericht hat weitere Verhandlungstermine bis zum 2. Mai anberaumt. Den Angeklagten droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft. dpa