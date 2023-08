Wochenende: Bis zu 35 Grad und überwiegend trocken

Teilen

Ein Mann liegt in einem Strandbad auf einer Bank. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Das Wochenende wird heiß und überwiegend sonnig in Sachsen-Anhalt. Es kann auch lokale Schauer und einzelne Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Die Werte am Thermometer steigen der Prognose zufolge tags bis auf 35 Grad - und fallen nachts nicht unter 17 Grad.

Magdeburg - Der Samstag zeigt sich abgesehen von harmlosen Schleierwolken sonnig, im Tagesverlauf wird es wolkiger. Am Abend können zwischen Harz und Altmark einzelne Schauer auftreten. Es werden Temperaturen zwischen 32 und 35 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag wird es stark bewölkt, lokal sind Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 17 und 21 Grad.

Am Sonntag wird ebenfalls viel Sonnenschein erwartet, meist bleibt es dabei trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31 Grad, im Harz zwischen 25 und 28 Grad. In der Nacht sind nur ein paar Wolken am Himmel zu sehen - es kühlt auf Werte zwischen 12 und 17 Grad ab.

Im Harz fallen die Pegelstände der Flüsse größtenteils wieder, wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz am Freitag mitteilte. Die Hochwasserwarnstufen seien dort, wo sie zeitweise überschritten wurden, bereits wieder unterschritten. dpa