Wohnsitzauflage für ukrainische Flüchtlinge in Diskussion

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang steht im Plenarsaal des Landtages. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Innenministerium und Kommunen in Sachsen-Anhalt erwägen eine Wohnsitzauflage für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer, die im Land leben. Entsprechende Gespräche darüber bestätigten am Dienstag das Haus von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und der Landkreistag auf Anfrage. Hintergrund sei, dass bereits viele Geflüchtete in den beiden großen Städten Halle und Magdeburg leben würden und man die Menschen gerne im ländlichen Raum halten möchte, sagte Landkreistag-Geschäftsführer Heinz-Lothar Theel.

Magdeburg - Ob und wann zur Wohnsitzauflage möglicherweise eine Entscheidung getroffen wird, ist offen. „Die Debatte läuft schon eine ganze Weile“, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben bisher mindestens 25.867 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Unter ihnen sind laut dem Innenministerium mindestens 2650 Kinder im Kindergartenalter sowie 6495 Mädchen und Jungen im schulpflichtigen Alter.

Die meisten Geflüchteten wurden in Halle und Magdeburg aufgenommen (je rund 4200), es folgen der Salzlandkreis und der Burgenlandkreis (je rund 2200). „Wir würden die Leute gerne halten mit Blick auf den Arbeitsmarkt und ihre Integration zügig vorantreiben“, sagte Theel.

Nach Angaben des Innenministeriums hat Sachsen-Anhalt gerade in den ersten Wochen nach Kriegsbeginn mehr Menschen aufgenommen, als nach dem üblichen Mechanismus vorgesehen sind. Geflüchtete werden unter den Ländern eigentlich auf Basis ihrer Einwohnerzahl aufgeteilt.

Deshalb erhält das Land aktuell seit Monaten keine durch den Bund gesteuerten Zugänge. Allerdings kommen weiterhin Flüchtlinge im Land an, meist auf private Initiative. In den vergangenen Wochen lagen die Zugangszahlen nach Angaben der Landkreise und kreisfreien Städte landesweit zwischen rund 50 bis 100 Menschen pro Tag, wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte. dpa