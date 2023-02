Wutanfall: Mann beißt Polizisten

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

In Hettstedt hat am Samstag ein Mann einen Polizisten gebissen. Die Beamten waren gerufen worden, weil der 27-Jährige nach einem Streit eine Wohnung verwüstet hatte. Als die Beamten dem Mann vor Ort eröffneten, dass gegen ihn in einer anderen Sache noch ein Untersuchungshaftbefehl bestehe, habe dieser erneut einen Wutanfall bekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Hettstedt - Er beleidigte die Beamten und biss einen Polizisten. Ein Drogentest war bei dem 27-Jährigen positiv, nach Verkündung des bestehenden Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. dpa