Zahl privater Haushalte in Sachsen-Anhalt wird abnehmen

Die Anzahl privater Haushalte in Sachsen-Anhalt wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter verringern. Laut einer Prognose werde sie von 1.153.000 im Basisjahr 2019 auf 1.023.000 im Jahr 2035 zurückgehen, sagte der Präsident des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt, Michael Reichelt, am Mittwoch in Halle. Private Haushalte können laut Definition von einer oder mehreren Personen gebildet werden und werden gemeinsam bewohnt und bewirtschaftet.

Halle - Die Zahl der Privathaushalte verringere sich damit etwas langsamer als die Einwohnerzahl, erklärte Reichelt. Dies liege an der anhaltend kleiner werdenden durchschnittlichen Haushaltsgröße von 1,88 Personen pro Haushalt 2019 auf 1,83 Personen 2035. Insbesondere der demografische Wandel trage zu dieser Entwicklung bei.

„Der Trend zu mehr Ein-Personen-Haushalten bringt im Bereich der sozialen Wohnraumförderung neue Herausforderungen“, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP). Eine immer älter werdende Bevölkerung brauche eine entsprechende Infrastruktur, um selbstbestimmt den Alltag absolvieren zu können. Dazu zähle sie unter anderem den Wohnungsbau, den Öffentlichen Nahverkehr, die Ärzteversorgung und den Breitbandausbau.

Die Abnahme bei den Privathaushalten vollzieht sich laut Reichelt in den Regionen unterschiedlich schnell. In Magdeburg und Halle etwa werde ihre Zahl bis 2025 weitestgehend stabil bleiben und im gesamten Zeitraum lediglich um vier Prozent sinken. Im Speckgürtel der Städte dagegen werde der Rückgang voraussichtlich bereits rund zwölf Prozent betragen. Im ländlichen und dünn besiedelten Raum mit hohem Altersdurchschnitt werde der Rückgang mit 14 Prozent am deutlichsten sein. dpa