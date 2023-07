Zahlreiche junge Menschen starten in Handwerksausbildung

Ein Bauarbeiter mit einem Gasbrenner beim Bau eines Mehrfamilienhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres gibt es in Sachsen-Anhalts Handwerk zahlreiche Auszubildende mehr. Allein im Süden des Landes starteten 1068 junge Menschen am 1. August in die Ausbildung, wie die Handwerkskammer Halle am Montag mitteilte. Damit sei die Zahl der Azubis im Bereich der Kammer gestiegen.

Halle - Auch im Bezirk der Handwerkskammer Magdeburg ist die Zahl der Auszubildenden den Angaben zufolge gestiegen. Demnach starteten 938 junge Menschen und damit 2,2 Prozent als noch in 2022 in ihre Ausbildung.

Die Kammer in Halle zählte im vergangenen Jahr noch 990 neue Auszubildende, hieß es. Es sei davon auszugehen, dass die Zahl für dieses Jahr noch weiter steige, da Betriebe unter anderem später mit der Ausbildung beginnen oder Verträge von Spätentschlossenen noch nicht unterzeichnet seien, hieß es.

Unter jungen Frauen seien im Süden des Landes besonders viele Friseurinnen, Augenoptikerinnen und Kauffrauen für Büromanagement, hieß es. Junge Männer starteten häufig eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik sowie Elektroniker. Insgesamt biete die Handwerkskammer Halle eigenen Angaben zufolge 130 Ausbildungsberufe an. Ein Einstieg sei noch bis in den Herbst möglich. dpa