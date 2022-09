Zeitgenössisches Kunstspektakel in Halberstadt

In Halberstadt dreht sich in den kommenden vier Wochen alles um zeitgenössische Kunst. Nach der Vernissage der IV. MKH-Biennale mit der Enthüllung des Kunstwerks „Tipping Point“ und zeitgenössischem Tanz am Samstag werden bis 2. Oktober Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und Tänze präsentiert. Das Motto lautet „Material Turn“. Nach Angaben der Veranstalter ist das Ziel, Bildung und Erkenntnis durch Kunst auf eine lebendige, lebensnahe und konkrete Weise zu ermöglichen.

Halberstadt - Dabei werde der gesamte Stadtraum einbezogen.

Das Motto beziehe sich auf die zunehmende Fokussierung auf materielle Kunst, also Objekte. Die IV. MKH-Biennale befasst sich den Angaben zufolge mit der Frage, was Objekte über die Gesellschaft aussagen und welche Verhältnisse zwischen Objekt und Gesellschaft bestehen.

MKH steht für den Verein „Monat Kunst Halberstadt“, der in diesem Jahr als Arbeitsgruppe im Kuratorium Stadtkultur Halberstadt aufgegangen ist. Laut Biennale-Sprecher Dietmar Gubin zählte die dritte Schau im Jahr 2018 rund 2500 Besucherinnen und Besucher. 2020 gab es coronabedingt keine Biennale. Partner und Förderer des Festivals sind unter anderem die Kunststiftung Sachsen-Anhalt, das Nordharzer Städtebundtheater und das Impuls-Festival für neue Musik Sachsen-Anhalt. dpa