Zieschang: Polizeiorchester schafft Verbindung zu Menschen

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang spricht während einer Pressekonferenz. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archivbild

Sachsen-Anhalts Landespolizeiorchester schafft nach Ansicht von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) eine enge Verbindung zu den Menschen im Land. Das Orchester, das es in großer Besetzung gibt, aber auch in kleineren spezialisierten Ensembles etwa für Blasmusik oder als Soulband, habe im vergangenen Jahr 49 Auftritte absolviert, teilte das Innenministerium am Samstag anlässlich des Internationalen Tags der Stimme mit.

Magdeburg - In diesem Jahr seien bislang 56 Konzerte geplant. Das Landespolizeiorchester (LPO) besteht aus 34 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern.

„Unser LPO ist ein wichtiger Aspekt unserer Öffentlichkeitsarbeit und repräsentiert unsere Landespolizei auf wirklich besondere, sympathische Art und Weise“, erklärte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Mit seinen musikalischen Künsten schaffe es eine weitere Verbindung der Menschen in Sachsen-Anhalt zu ihrer Polizei. dpa