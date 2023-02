Zigarettendiebe flüchten unerkannt: Beute bleibt zurück

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Drei Zigarettendiebe sind in der Altmark erst mit dem Auto und dann zu Fuß in einen Wald vor der Polizei geflüchtet und unerkannt entkommen. Das Trio habe zuvor in einem Supermarkt in Klötze im Altmarkkreis Salzwedel Zigaretten im Wert von rund 1000 Euro gestohlen, teilte die Polizei in Salzwedel am Sonntag mit. Die intensive Suche nach den Männern in einem Waldstück war am Samstagabend erfolglos.

Klötze - Es sei aber gelungen, das Fluchtfahrzeug und die Beute sicherzustellen, hieß es. Die Ermittlungen dauern an. dpa