Zoll stellt 130 Kilo Drogen und gefälschte Waren sicher

Eine Polizistin hält kleine Tütchen mit Marihuana in den Händen. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Der Zoll hat in Sachsen-Anhalt 2021 im großen Stil Rauschgift, Waffen und gefälschte Waren entdeckt. Die Beamten beschlagnahmten allein 130 Kilogramm Drogen wie Haschisch, Marihuana sowie Amphetamine, wie das Hauptzollamt Magdeburg am Dienstag mitteilte. Darüber hinaus wurden den Angaben zufolge in 20 Fällen unerlaubte Waffen oder Waffenteile sichergestellt.

Magdeburg - Zudem wurden im Kampf gegen den Tabakschmuggel unter anderem rund 421.000 Zigaretten und 7,5 Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt.

Ein Großteil der Rechtsverstöße machte den Angaben zufolge 2021 außerdem in Sachsen-Anhalt wie auch bundesweit der Handel mit gefälschten Waren aus. Die Zollbeamten beschlagnahmten im Land Produkte im Wert von rund 85.000 Euro, darunter gefälschte Markenbekleidung und -schuhe. Bundesweit stellte der Zoll gefälschte Waren im Wert von 315 Millionen Euro sicher, wie das Bundesfinanzministerium mitgeteilt hatte. 2020 lag dieser Wert noch bei rund 239 Millionen Euro. dpa