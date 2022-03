Zu Artenvielfalt: Bundesumweltministerin besucht Leopoldina

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat beim Besuch der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle die Bedeutung der Wissenschaft als Ratgeber bei politischen Entscheidungen betont. Auch deshalb habe sie schon zu Beginn der Legislaturperiode den Besuch bei der Leopoldina geplant, sagte die Ministerin am Dienstag. Lemke hatte sich am Dienstag in einer Gesprächsrunde unter anderem mit dem Leopoldina-Präsidenten Gerald Haug und der Direktorin des Senckenberg Forschungszentrums für Biodiversität zum Thema Artenvielfalt ausgetauscht.

Halle - Die Bedrohung der Artenvielfalt sei allgegenwärtig, sagte Lemke im Anschluss. Sie betreffe die Landökosysteme aber auch Flüsse, Seen und Meere. Es brauche daher ein neues globales Abkommen für den Schutz der Biodiversität, betonte die Ministerin. Ihr Ministerium arbeite derzeit an einem „Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz“. Ziel sei es, Renaturierungsmaßnahmen weiter voranzutreiben. Das leiste einen Beitrag zum Klimaschutz und unterstütze die biologische Vielfalt.

Die Folgen der fehlenden Biodiversität sind laut Experten längst sichtbar. Es fehlten etwa in der Fläche Bestäuber wie Bienen. Dies zeige sich mitunter am Ertrag der Obstbäume, deren Fruchtbildung geringer ausfalle. Auch im Wald zeigten sich die eklatanten Folgen eines artenarmen Ökosystems. „Wir sehen ein massives Sterben in monokulturellen Wäldern“, sagte Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums.

Die Summe der negativen Folgen einer geringen Artenvielfalt baue sich langsam auf, sagte Böhning-Gaese zuletzt. „Das ist, als wenn ich aus einem Netz, das uns trägt, eine Masche nach der anderen rausnehme. Irgendwann wird das reißen.“ Man wisse, dass es solche Kipppunkte gibt. Mit dem Verlust „der Maschen“ würden wir in Schwierigkeiten kommen. „Wir erodieren gerade unsere Lebensgrundlage.“ dpa