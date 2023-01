Zu wenig Feuerwehr-Fahrer: Verband fordert Nachbesserung

Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Dem Mangel an Fahrern für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr will die Landesfeuerwehr mit zusätzlichen finanziellen Mitteln entgegenwirken. Man könne über eine Erhöhung der Feuerschutzsteuer nachdenken, sagte Kai-Uwe Lohse, Chef der Landesfeuerwehr, am Donnerstag im Landtag in Magdeburg. Somit könne die Finanzierung und Förderung solcher Führerscheine durch die jeweiligen Kommunen verbessert werden.

Magdeburg - Nach Angaben der Feuerwehr haben in einigen Kommunen zu wenige Feuerwehrleute einen Führerschein, der sie zum Fahren der Einsatzfahrzeuge berechtigt. Im Kreis Mansfeld-Südharz soll es vor kurzem deshalb zu Verzögerung bei einem Einsatz gekommen sein.

Viele der Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr wiegen über 7,5 Tonnen. Dafür bedarf es in Sachsen-Anhalt eines Führerscheins der diese Klasse abdeckt. Andere Bundesländer haben für Feuerwehrleute mit dem einfachen B-Klasse-Führerschein Behelfskonstruktionen zum Führen der schweren Feuerwehrfahrzeuge geschaffen. Davon rät Lohse ab. Eine entsprechende Ausbildung sei in seinen Augen unumgänglich. dpa