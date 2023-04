Zug von Brücke in Stendal mit Metallteilen beworfen

Ein Streifenwagen mit Blaulicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Eine Regionalbahn ist bei Stendal nahe Magdeburg von einer Brücke mit Teilen eines Wäscheständers und einem Aluminiumrohr beworfen worden. Der Lokführer musste am Montagabend eine Gefahrenbremsung einleiten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Verletzt wurde niemand, auch am Zug entstand kein Schaden. Die Polizei suchte erfolglos nach den Tätern.

Stendal - Der Lokführer gab an, dass er auf der Brücke drei Jugendliche gesehen hätte. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht Zeugen. Der Zug konnte kurze Zeit später seine Fahrt fortsetzen. dpa