Zusätzliche Millionen für Geburtshilfe in Sachsen-Anhalt

Gesundheit

Sachsen-anhaltische Krankenhäuser mit Geburtshilfe erhalten aus Bundesmitteln in diesem und dem kommenden Jahr jeweils zusätzlich rund 3,23 Millionen Euro. Im Land könnten 19 Krankenhausstandorte von der Förderung profitieren, teilte das Sozialministerium am Freitag in Magdeburg mit. Die leistungsabhängigen Mittel sollten die Geburtshilfe unabhängig vom Fallkostenpauschalsystem absichern und die entsprechenden Abteilungen in den Kliniken unterstützen, hieß es.