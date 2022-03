Zwei Kleingartenvereine des Landes in Endrunde

Ein Mitglied des Kleingartenvereins "Gartenidyll" pflügt auf seiner Parzelle ein Beet. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kleingärtner stecken viel Zeit, Kraft und Geld in ihre Parzellen. Einige messen sich in einer Art Deutscher Meisterschaft. Zwei Vereine aus Sachsen-Anhalt stehen in der Endrunde. Bald rückt die Jury an.

Schönebeck/Bad Dürrenberg - Zwei Kleingartenvereine aus Sachsen-Anhalt stehen in der Endrunde des 25. Bundeswettbewerbs „Gärten im Städtebau“. Unter die 22 Finalisten haben es der Verein „Gartenidyll“ aus Schönebeck im Salzlandkreis und der Verein „Mitte“ aus Bad Dürrenberg im Saalekreis geschafft, teilte der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde in Berlin mit. Sie müssten sich nun bei einem Ortsbesuch der kritischen Jury stellen, hieß es.

Die siebenköpfige Bewertungskommission wolle die sachsen-anhaltischen Kleingartenvereine am 25. Juni besuchen. Insgesamt reise das Gremium zwischen dem 24. Juni und 4. Juli durch 14 Bundesländer, um sich 22 Kleingartenanlagen anzusehen.

Der alle vier Jahre veranstaltete Bundeswettbewerb steht unter dem Motto „Kleingärten: Stadtgrün trifft Ernteglück“. Dem Verband zufolge handelt es sich um eine Art Deutscher Meisterschaft der Kleingartenvereine, die es seit 1951 gibt. Der Bundeswettbewerb sei ein zweistufiges Verfahren, das auf Landesebene beginnt. Die Preisverleihung sei für Ende des Jahres geplant, hieß es.

Bewertet würden verschiedene Kategorien - etwa besondere städtebauliche, ökologische, gartenkulturelle und soziale Leistungen. Stärker als bisher werde die Jury in diesem Jahr die ökologische Bedeutung von Kleingärten und ihre Bedeutung für eine nachhaltige und gesunde Lebensweise unter die Lupe nehmen. Neben den eigentlichen Parzellen stünden auch die positiven Impulse in das Wohnumfeld im Fokus. Kleingartenvereine seien ein wichtiger Teil des bürgerschaftlichen Engagements und des Gemeinwesens.

Dem Landesverband der Gartenfreunde Sachsen-Anhalt gehören eigenen Angaben zufolge aktuell 1639 Vereine mit mehr als 106.000 Parzellen an. Gut 87.000 Gartenfreunde sind unter dem Dach des Verbandes organisiert - der Altersdurchschnitt liegt bei 59,5 Jahre. Bundesweit gehören dem Verband Deutscher Gartenfreunde knapp 13.500 Vereine mit rund 902.000 Kleingärten an. Ein deutscher Kleingarten ist laut Bundesverband im Schnitt 370 Quadratmeter groß. dpa