Zwei Männer bei Osterfeuer im Harz angegriffen: Klinik

Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Beim Verrichten ihrer Notdurft am Rande eines Osterfeuers sind zwei Männer im Landkreis Harz geschlagen und dann am Boden liegend getreten worden. Bei dem Angriff am späten Karfreitag-Abend in Osterwieck erlitten sie zum Teil schwere Gesichts- beziehungsweise Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 31 und 47 Jahre alten Männer wurden in eine Klinik gebracht.

Osterwieck - Gegen die zwei polizeilich bekannten mutmaßlichen Angreifer im Alter von 19 und 22 Jahren werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, hieß es. dpa