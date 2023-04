Zwei Menschen bei Brand verletzt: Hoher Sachschaden

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einem Brand an einem Wohnhaus im Ortsteil Memleben in Kaiserpfalz (Burgenlandkreis) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach geriet in der Nacht auf Dienstag zunächst der Außenbereich eines Carports in Flammen. Das Feuer griff dann auf das Dach eines Wohnhauses über und verursachte einen Vollbrand.

Kaiserpfalz - Die vier Bewohner im Alter von 18 bis 83 Jahren wurden in Sicherheit gebracht. Zwei der Bewohner wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand, den Angaben zufolge dauerte die Brandwache in den Morgenstunden an.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 200 000 Euro. Insgesamt waren 54 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Wie genau der Brand ausbrach, ist den Angaben zufolge noch unklar. dpa