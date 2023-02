Zwei Menschen nach Unfall im Auto eingeklemmt

Teilen

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bei einem Unfall im Altmarkkreis Salzwedel sind zwei Menschen in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei Salzwedel am Mittwoch mitteilte, fuhr die 70 Jahre alte Fahrerin am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 190 von Ritzleben in Richtung Binde. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie mit dem Auto nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten und einen Baum geprallt.

Salzwedel - Das Auto blieb demnach auf der linken Seite liegen.

Die 70-Jährige und ihr 64 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr schnitten demzufolge das Dach des Wagens auf und befreiten die Insassen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die B190 war zwischenzeitlich voll gesperrt. dpa