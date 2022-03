Zweiter Anlauf: Stichwahl um das Amt des Landrats

Die Einwohner des Altmarkkreises Salzwedel sind heute erneut dazu aufgerufen, einen neuen Landrat zu wählen. Es steht die Stichwahl an, nachdem beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen keiner der vier Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht hatte. Auf dem Wahlzettel stehen nun Steve Kanitz (47) für die SPD und Andreas Kluge (43) für die CDU. Kluge, der Diplom-Kommunikationsinformatiker ist und seit 2017 den Zweckverband Breitband Altmark leitet, hatte 38,03 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können.

Salzwedel/Quedlinburg - Der für die Bundesagentur für Arbeit in Stendal tätige Kanitz erreichte 34,72 Prozent.

Wahlberechtigt sind laut dem Landkreis rund 70.000 Menschen. Bei der Wahl am 6. März hatten sich knapp 25.000 beteiligt; das entsprach einer Wahlbeteiligung von rund 35 Prozent. Amtsinhaber Michael Ziche tritt nicht noch einmal an. Der CDU-Politiker ist seit 2008 Landrat des Altmarkkreises Salzwedel und aktuell auch Präsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt.

Auch in Quedlinburg im Harz sind die Einwohner am Sonntag an die Wahlurnen gebeten, dort wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. dpa