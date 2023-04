Zwölf Prozent der Erwerbstätigen nutzen Homeoffice

Ein Mann sitzt im Homeoffice mit Laptop auf dem Teppich und arbeitet. © Sina Schuldt/dpa/Illustration

In der Corona-Pandemie ist die Arbeit aus dem Homeoffice für gut jeden zehnten Erwerbstätigen in Sachsen-Anhalt zur Normalität geworden. Im dritten Pandemiejahr 2022 arbeiteten rund 121.000 Menschen zumindest teilweise von zuhause aus, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mit. Das seien 12 Prozent aller Erwerbstätigen gewesen. Basis seien erste Ergebnisse des Mikrozensus 2022.

Halle - Im ersten Pandemie-Jahr 2020 hatten die Statistiker ermittelt, dass rund 10 Prozent der Menschen aus dem Homeoffice arbeiteten, 2021 waren es 11 Prozent. 2022 seien gleichermaßen Männer wie Frauen aus dem Homeoffice tätig gewesen.

70 Prozent derer, die die Möglichkeit des Arbeitens aus der Wohnung nutzten, waren den Angaben zufolge Angestellte. 45 Prozent von ihnen seien an weniger als der Hälfte der Arbeitstage am heimischen Arbeitsplatz tätig gewesen. dpa