Zwölfjähriger läuft mit zwei Messern durch Schule

Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden in Köthen: An einer Schule stellt die Polizei einen zwölfjährigen Jungen. Er war zuvor mit zwei Messern aufgefallen.

Köthen - In einer Förderschule in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat die Polizei am Mittwochmorgen einen zwölfjährigen Schüler festgenommen, der zuvor mit zwei Messern im Schulgebäude aufgefallen war. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Schulleitung hat daraufhin die Polizei informiert.

Zunächst hatte es gehießen, der Zwölfjährige sei mit „messerähnlichen Gegenständen“ unterwegs gewesen. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Situation sei unter Kontrolle, es bestehe keine Gefahr mehr, sagte ein Sprecher am Mittwochmorgen kurz nach der Festnahme.

Weitere Details zum Einsatz sind bisher nicht bekannt. „Informationen zu Motiven oder Hintergründen liegen uns bislang nicht vor“, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlich genutzten Tatmittel wurden sichergestellt. „Das tatverdächtige Kind wurde in eine medizinische Einrichtung verbracht.“

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen inklusive der Ermittlungsarbeit sowie der Hilfs- und Betreuungsangebote für Lehrkräfte und Schüler werde der polizeiliche Einsatz mit Schulschluss beendet, hieß es. dpa