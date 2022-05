170.000 Schmuggelzigaretten in Bettmatratzen sichergestellt

Ein Zollbeamter mit Schutzweste. © Markus Scholz/dpa/Symbolbild

Zwei Männer haben 170.000 unversteuerte Zigaretten in sechs Matratzen transportiert. Der Steuerschaden dafür beträgt über 40.000 Euro, wie das Zollamt am Donnerstag mitteilte. Die Beamten kontrollierten am Sonntag den Kleintransporter am Rasthof Dresdner Tor, der auf der Autobahn 4 in Richtung Chemnitz unterwegs war. Fahrer und Beifahrer des Transporters gaben zunächst an, 25 Zigarettenstangen dabei zu haben.

Dresden - Bei der Kontrolle fanden die Beamten jedoch noch zwei Plastiktüten mit je zwölf Stangen im Kofferraum. Im Motorraum waren 16 Stangen Zigaretten versteckt. Daraufhin suchten die Zöllner weiter. „Auf dem Anhänger befanden sich in Folie verpackte Bettmatratzen. Beim Abtasten stellten sie fest, dass die Matratzen eine äußerst untypische und ganz sicher unbequeme Füllung enthalten mussten“, sagte eine Sprecherin. Deshalb öffneten die Beamten eine Matratze und entdeckten, dass sie ganz mit Zigaretten gefüllt war. Es wurden insgesamt 170.000 Zigaretten sichergestellt. Gegen die beiden 28-Jährigen wurden noch vor Ort Steuerstrafverfahren eingeleitet. dpa