18-Jähriger fährt mit 2,14 Promille in den Graben

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist betrunken wenige Meter gefahren und anschließend im Straßengraben gelandet. Der junge Mann sei nach einer Party in sein Auto gestiegen, um nach Hause zu fahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nur 70 Meter später endete seine Fahrt jedoch, weil er im Graben einer Dorfstraße im Zwickauer Ortsteil Schlunzig in den Graben fuhr.

Zwickau - Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,14. Der 18-Jährige musste seinen Führerschein, den er erst seit rund einem Jahr besitzt, abgeben. dpa