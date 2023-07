19 Nominierungen aus Sachsen für Deutschen Engagementpreis

19 Vereine, Organisationen und Personen aus Sachsen gehören zu den Nominierten für den Deutschen Engagementpreis 2023. Sie sind in vielfältigen Bereichen für das Gemeinwesen, wie das Bündnis für Gemeinnützigkeit (Berlin) als Träger der Auszeichnung am Donnerstag mitteilte.

Dresden - Im Freistaat wurden danach unter anderen das Dresdner Projekt Migrationsgeschichten, die Digitalisierungsinitiative TechTeens in Leipzig, der Tierparkförderverein Limbach-Oberfrohna, die Geithainer Kulturwerkstatt, die Bürgerinitiative „Unser Knappteich“ in Chemnitz und das Internationale Gymnasium Meerane ausgewählt. Die Gewinner der mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnungen werden Anfang September bestimmt, die Preise sollen am 5. Dezember feierlich in Berlin vergeben werden. Damit werden seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt. Er verbindet die etwa 650 Wettbewerbe dieser Art bundesweit, die Vorschläge dafür machen können. dpa