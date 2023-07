20-Jähriger tödlich verletzt: Drei Männer unter Verdacht

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Die Polizei ermittelt wegen des Todes eines 20-Jährigen in Leipzig gegen insgesamt drei junge Männer. Der 20-Jährige sei in der Nacht zum Sonntag in einem Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Montag mit. Die genauen Umstände seien noch unklar. Offenbar gebe es aber einen Zusammenhang mit einem Überfall auf einen 18-Jährigen in dessen Wohnung kurz zuvor.

Leipzig - Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Den Angaben zufolge wurde der 18-Jährige am Samstagabend von drei Männern bedroht und aufgefordert, Wertsachen herauszugeben. Die Täter flüchteten anschließend. Ob und von wem der 20-Jährige schon bei dem Geschehen in der Wohnung verletzt wurde, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Kurze Zeit später seien in der Nähe der schwer verletzte 20-Jährige und zwei weitere 20 und 21 Jahre alte Männer angetroffen worden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurz danach starb. Die beiden anderen Männer wurden vorläufig festgenommen.

Sowohl gegen die zwei Männer als auch den in seiner Wohnung beraubten 18-Jährigen werde wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Alle Beteiligten haben laut Polizei die deutsche Staatsangehörigkeit. Weitere Auskünfte könnten wegen des laufenden Verfahrens nicht gegeben werden, hieß es. dpa