21-Jähriger in Plauen mit Messer verletzt

Die Zentrale Notaufnahme eines Krankenhaus. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ein 21-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Plauen mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Der 21-Jährige wurde aufgrund seiner Stichverletzung notoperiert, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Durch eine Fahndung im Stadtgebiet wurde wenig später ein 22-jähriger mutmaßlicher Tatverdächtiger festgenommen. Der Grund für den Streit zwischen mehreren Beteiligten am Postplatz am Sonntagnachmittag war zunächst unklar.