21-Jähriger nach Flucht vor der Polizei in Untersuchungshaft

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Nach der rasanten Flucht eines 21 Jahre alten Autofahrers vor der Polizei in Ostsachsen sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft. Dies habe ein Richter angeordnet, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit. Am Tag zuvor war er mit seinem voll besetzten Auto auf der Autobahn 4 (Görlitz-Dresden) bei Weißenberg vor einer Kontrolle durch die Bundespolizei geflüchtet.

Weißenberg - Dabei verloren ihn die Polizisten immer wieder aus den Augen, so dass er in Muschelwitz offenbar sieben Flüchtlinge absetzen konnte. Zudem soll er mehrere Autos beschädigt haben - der Schaden wird auf rund 18 000 Euro beziffert. Die Flucht war erst auf dem Altmarkt vom Bischofswerda geendet. dpa