22-Jährige wird mit Messer angegriffen und verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine 22-Jährige ist im sächsischen Freiberg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, saß die Frau in der Nähe des Bahnhofs auf der Beifahrerseite eines Autos, als sie mit einer 25-Jährigen in Streit geriet. Daraufhin habe diese die 22-Jährige durch die geöffnete Fensterscheibe mit einem Messer am Arm verletzt und dann die Flucht ergriffen.

Freiberg - Die Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge kannten sich die beiden Frauen. Worum es in dem Streit ging, ist bislang unklar. Die Fahndung nach der 25-Jährigen und die Ermittlungen laufen. dpa