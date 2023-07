28-Jähriger zündet unter Drogeneinfluss Kleinbus an

Teilen

Feuerwehrleute stehen um ein Auto, das einen Unfall gehabt hat. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann soll im Leipziger Stadtteil Connewitz einen Kleinbus angezündet haben. Durch zeitnahe Löscharbeiten verhinderte die Feuerwehr ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges, wie die Polizei am Sonntag in Leipzig mitteilte. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd nahm die Polizei den 28-Jährigen am Samstagabend vorläufig fest.

Leipzig - Demnach leistete der Mann Widerstand und versuchte, die Beamten zu treten. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine. Der Tatverdächtige wurde aufgrund seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Zudem setzten Unbekannte im Stadtteil Schönefeld einen geparkten Transporter in Brand. Das Feuer breitete sich aus und der Transporter brannte vollständig ab. Ein vor dem Transporter abgestelltes Auto wurde ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. dpa