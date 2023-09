29 Verstöße bei Schwarzarbeitskontrollen im Wachgewerbe

Bei Schwarzarbeitskontrollen des Zolls im Wach- und Sicherheitsgewerbe von Thüringen und Südwestsachsen sind 29 Verstöße festgestellt worden. Das Gros habe es in Thüringen gegeben, vier in Westsachsen, teilte der Zoll am Montag in Erfurt mit. 248 Beschäftigte aus der Branche seien am 1. und 2. September befragt und überprüft worden. Bei den Verstößen gehe es um nicht gezahlten Mindestlohn oder Sozialversicherungsbeiträge, aber auch fehlende Ausweispapiere.

Erfurt - Die Kontrollen auch zu illegaler Beschäftigung Anfang September seien Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung des Wach- und Sicherheitsgewerbes gewesen. In Thüringen und dem Teil Sachsens seien 67 Objekte und Veranstaltungen geprüft worden, darunter 49 in Thüringen. Eingesetzt worden waren knapp 100 Zöllner.

Nach Angaben des Zolls folgen nun umfangreiche Geschäftsunterlagenprüfungen, bei denen die erhobenen Daten der Beschäftigten mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Arbeitgeber abgeglichen würden. dpa