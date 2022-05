34 Kommunen beteiligen sich am „Tag der Städtebauförderung“

Teilen

34 sächsische Kommunen wollen am kommenden Samstag am „Tag der Städtebauförderung“ teilnehmen. Auf Veranstaltungen, Rundgängen, Führungen, Baustellenbesichtigungen sowie in Ausstellungen informieren sie über ihre Planungen und stellen laufende und erfolgreich abgeschlossene Städtebauprojekte vor, teilte das Ministerium für Regionalentwicklung am Montag in Dresden mit.

Dresden - „Die Orte in Sachsen haben in den vergangenen 30 Jahren überdurchschnittlich von dieser Förderung profitiert. Insgesamt 6,2 Milliarden Euro haben Bund und Land in dieser Zeit bereitgestellt“, erklärte Minister Thomas Schmidt (CDU). „Der Erfolg ist für jeden sichtbar, der sich an den traurigen Anblick erinnert, den unsere Städte im Jahr 1989 boten.“

Nach Angaben des Ministeriums nehmen derzeit 152 Städte und Gemeinden mit 290 Gesamtmaßnahmen an der Städtebauförderung teil. „Obwohl wir in Sachsen mit Hilfe der Städtebauförderung sehr viel erreicht haben, entstehen immer neue Herausforderungen, denen sich die Städte und Gemeinden mit Hilfe der Förderung stellen“, betonte Schmidt. dpa